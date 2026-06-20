Lietuvos dienaNelaimės

Baisi avarija prie Palangos: liudininkai pasakoja apie nutrauktas motociklininko galūnes

2026 m. birželio 20 d. 15:39
Lrytas.lt
Papildyta
Vienas žmogus sunkiai nukentėjo šeštadienį greta Palangos susidūrus motociklui ir lengvajam automobiliui. Pasak liudininkų, motociklininko gyvybę įvykio vietoje gelbėjo atsitiktinai pro šalį važiavę kariai.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirminiais duomenimis, nelaimė Palangos aplinkkelyje įvyko maždaug vidurdienį. Kelyje Klaipėda–Palanga–Liepoja, tik pravažiavus Kretingos viaduką, kur yra posūkiai į sodus, automobilį vairavęs vyras bandė atlikti staigų manevrą ir pasukti į kairę.
Prieš atlikdama manevrą, vairuotojas nepastebėjo, kad kaip tik tuo metu jį lenkė pusamžio vyro vairuojamas motociklas.
Transporto priemonėms susidūrus, sunkiai nukentėjo motociklininkas. Pasak liudininkų, per avariją jam buvo nutrauktos pėda ir plaštaka.
Susiję straipsniai
Per avariją Šiauliuose nukentėjo nepilnametis dviratininkas

Per avariją Šiauliuose nukentėjo nepilnametis dviratininkas

Vilniaus r. sankryžoje į kairę sukęs automobilis partrenkė motociklininką

Vilniaus r. sankryžoje į kairę sukęs automobilis partrenkė motociklininką

Dar viena baisi nelaimė Šilutės r.: keturračiu važiavęs 7-metis vaikas palindo po traktoriumi, vadavo ugniagesiai

Dar viena baisi nelaimė Šilutės r.: keturračiu važiavęs 7-metis vaikas palindo po traktoriumi, vadavo ugniagesiai (9)

Žmogui patyrus tokias traumas, pagalba turi būti suteikiama nedelsiant, nes prasideda masyvus kraujavimas ir nukentėjęs gali mirti per kelias minutes. Liudininkai teigia, kad šiuo atveju pro šalį atsitiktinai važiavo kariai, kurie puolė į pagalbą motociklininkui.
Kariai panaudojo turimus turniketus ir taip sustabdė kraujavimą. Vyras gyvas buvo perduotas greitosios pagalbos medikams.
Klaipėdos apskrities VPK portalą Lrytas informavo, kad pranešimas apie šią avariją birželio 20 d. gautas maždaug 11 val. 59 min. Pirminiais duomenimis, Kretingos r., ties Parąžės kaimu, susidūrė vyro (gim. 1984 m.) vairuojamas automobilis BMW ir motociklas „Harley-Davidson“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1970 m.).
Pasak policijos, nukentėjęs motociklininkas perduotas greitosios pagalbos medikams, avarijos aplinkybės tikslinamos.
avarijamotociklasnukentėjo motociklininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.