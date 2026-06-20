Baisi avarija prie Palangos: liudininkai pasakoja apie nutrauktas motociklininko galūnes

Pirminiais duomenimis, nelaimė Palangos aplinkkelyje įvyko maždaug vidurdienį. Kelyje Klaipėda–Palanga–Liepoja, tik pravažiavus Kretingos viaduką, kur yra posūkiai į sodus, automobilį vairavęs vyras bandė atlikti staigų manevrą ir pasukti į kairę.
Prieš atlikdama manevrą, vairuotojas nepastebėjo, kad kaip tik tuo metu jį lenkė pusamžio vyro vairuojamas motociklas.
Transporto priemonėms susidūrus, sunkiai nukentėjo motociklininkas. Pasak liudininkų, per avariją jam buvo nutrauktos pėda ir plaštaka.
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Žmogui patyrus tokias traumas, pagalba turi būti suteikiama nedelsiant, nes prasideda masyvus kraujavimas ir nukentėjęs gali mirti per kelias minutes. Liudininkai teigia, kad šiuo atveju pro šalį atsitiktinai važiavo kariai, kurie puolė į pagalbą motociklininkui.
Kariai panaudojo turimus turniketus ir taip sustabdė kraujavimą. Vyras gyvas buvo perduotas greitosios pagalbos medikams.
Klaipėdos apskrities VPK portalą Lrytas informavo, kad pranešimas apie šią avariją birželio 20 d. gautas maždaug 11 val. 59 min. Pirminiais duomenimis, Kretingos r., ties Parąžės kaimu, susidūrė vyro (gim. 1984 m.) vairuojamas automobilis BMW ir motociklas „Harley-Davidson“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1970 m.).
Pasak policijos, nukentėjęs motociklininkas perduotas greitosios pagalbos medikams, avarijos aplinkybės tikslinamos.
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