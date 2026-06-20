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Dar viena baisi nelaimė Šilutės r.: keturračiu važiavęs 7-metis vaikas palindo po traktoriumi, vadavo ugniagesiai (4)

2026 m. birželio 20 d. 12:50
Lrytas.lt
Šilutės rajone šeštadienį įvyko dar viena baisi avarija – keturračiu važiavęs vaikas palindo po judančiu traktoriumi. Vaiką iš po traktoriaus vadavavo ugniagesiai.
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Nelaimė Leitgirių kaime birželio 20 d. įvyko kiek po 10 val. Čia keturračiu važinėjęs 7-metis vaikas trenkėsi į žolę pjovusį ir apsisukinėjusį traktorių. Nuo smūgio keturratis subyrėjo dalimis, o vaikas palindęs po traktoriumi ten ir užstrigo.
Netrukus į nelaimės vietą suvažiavo gausios gelbėjimo tarnybų pajėgos – du greitosios pagalbos automobiliai, gelbėtojai, keli policijos ekipažai.
Ugniagesiai vaiką išlaisvino. Jis perduotas greitosios pagalbos medikams, šie 7-metį berniuką skubiai išvežė į ligoninę.
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Tuo tarpu gelbėjimo operaciją stebėję vietos gyventojai piktinosi gatve keturačiais lekiojančiais vaikais.
Tai jau antra nelaimė su vaikais per vieną parą Šilutės rajone. Penktadienio vakarą per Šilutę tekančioje Šyšos upėje nuskendo 13-metis, jo 8 metų brolį spėta išgelbėti.
Įvykis tiriamas.
NelaimėketurratisŠilutės rajonas
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