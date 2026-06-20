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Lentvaryje liepsnojo medinis namas, apdegė žmogus

2026 m. birželio 20 d. 12:23
Lrytas.lt
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Sustiprintos ugniagesių pajėgos šeštadienį skubėjo gesinti greta sostinės esančiame Lentvaryje užsiliepsnojusio medinio namo. Per incidentą nukentėjo žmogus.
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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, birželio 20 d. apie 11 val. 49 min. gautas pranešimas apie tai, kad Trakų rajone, Lentvaryje, Geležinkelio g. atvira liepsna dega medinis namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavo skyriuje Lrytas sužinojo, kad per incidentą nesmarkiai apdegė žmogus.
„Jis pats iki ugniagesių atvykimo išėjo iš degančio namo. Daugiau žmonių viduje nėra“, – Lrytas sakė ugniagesiai.
Apie 12 val. 12 min. gaisras buvo lokalizuotas, ugnies plitimas sustabdytas. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 autocisternos.
Įvykis tiriamas.
GaisrasLentvarisNamas
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