Lentvaryje liepsnojo medinis namas, apdegė žmogus

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, birželio 20 d. apie 11 val. 49 min. gautas pranešimas apie tai, kad Trakų rajone, Lentvaryje, Geležinkelio g. atvira liepsna dega medinis namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavo skyriuje Lrytas sužinojo, kad per incidentą nesmarkiai apdegė žmogus.
„Jis pats iki ugniagesių atvykimo išėjo iš degančio namo. Daugiau žmonių viduje nėra“, – Lrytas sakė ugniagesiai.
Apie 12 val. 12 min. gaisras buvo lokalizuotas, ugnies plitimas sustabdytas. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 autocisternos.
Įvykis tiriamas.