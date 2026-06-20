Mirtina kaktomuša Trakų rajone: į avarijos vietą sulėkė visos tarnybos, kelias buvo blokuotas

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie avariją Trakų r., greta Rykantų kaimo, birželio 20 d. gautas apie 22 val. 30 min. Buvo pranešta, kad kelyje Rykantai – Trakai per kaktomušą nukentėjo žmonės, gali būti užspaustų.
Pasak ugniagesių, atvykę medikai vieno automobilio vairuotojui konstatavo mirtį. Jo kūną iš metalo laužo krūvos laisvino ugniagesiai.
Kita vairuotoja sužeista, ji sąmoninga perduota medikams.
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Vilniaus apskrities policijoje Lrytas sužinojo, kad susidūrė automobiliai „Mercedes-Benz“ su lenkiškais valstybiniais numeriais ir „Škoda“. Per susidūrimą iš karto žuvo „Škoda“ vairuotojas (gim. 2006 m.), tuo tarpu „Mercedes-Benz“ vairuotoja (gimusi 1989 m.) išvežta į ligoninę.
Kelias po avarijos kurį laiką buvo blokuotas ir nepravažiuojamas.
Kruvina kaktomuša Trakų r.: kadruose – vaizdai iš vietos, kur žuvo jaunas vairuotojas
Įvykis tiriamas.
avarijakaktomušaTrakų rajonas
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