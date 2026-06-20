Policijos automobilis Kaišiadorių r. nutrenkė tvarkingai važiavusį dviratininką

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 19 d. apie 15 val. 35 min. Kaišiadorių r., Gudienos kaime, sankryžoje, tarnybinis policijos automobilis „VW Transporter“, vairuojamas tarnybos metu uniformuoto blaivaus Kaišiadorių r. PK pareigūno (gim. 2000 m.), sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė.
Per eismo įvykį sužalotas dviratininkas (gim. 1967 m.), kuris, paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
avarijaKaišiadorių rajonasnukentėjęs dviratininkas
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