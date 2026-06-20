Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie nelaimę Gelvonų seniūnijoje, Lesčiūnų kaime birželio 20 d. gautas apie 21 val. 36 min.
Gavus pranešimą apie nukritusį sklandytuvą, kuriuo skrido du žmonės, į įvykio išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Ugniagesiams atvykus į nurodytą vietą, čia jau buvo policijos pareigūnai ir medikai.
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Ugniagesiai pranešė, kad padės medikams.
Tuo tarpu pareigūnai pradėjo aiškintis nelaimės aplinkybes.
NelaimėŠirvintų rajonasugniagesiai
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