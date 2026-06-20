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Širvintų r. nukrito sklandytuvas, kuriuo skrido du žmonės (1)

2026 m. birželio 20 d. 22:07
Lrytas.lt
Visos gelbėjimo tarnybos šeštadienio vakarą buvo sukeltos ant kojų gavus pranešimą apie tai, kad Širvintų rajone nukrito sklandytuvas, kuriuo skridu du žmonės.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, pranešimas apie nelaimę Gelvonų seniūnijoje, Lesčiūnų kaime birželio 20 d. gautas apie 21 val. 36 min. 
Gavus pranešimą apie nukritusį sklandytuvą, kuriuo skrido du žmonės, į įvykio išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Ugniagesiams atvykus į nurodytą vietą, čia jau buvo policijos pareigūnai ir medikai. 
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