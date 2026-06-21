Lietuvos dienaNelaimės

Autostradoje apsivertęs automobilis sustabdė eismą Klaipėdos link

2026 m. birželio 21 d. 18:04
Lrytas.lt
Video
Autostradoje Vilnius–Kaunas–Klaipėda už Kryžkalnio apsivertęs automobilis sustabdė eismą uostamiesčio link. Į įvykio vietą buvo suvažiavusios visos gelbėjimo tarnybos.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai, avarija įvyko už Kryžkalnio, ties Bijotų kaimu (Šilalės r.).
„Vilnius–Klaipėda, ties Bijotais avarija. Kelias uždarytas“, – pranešė socialinio tinklo vartotojai.
Iš socialiniame tinkle paviešintos nuotraukos matyti, kad automobilis apsivertė ant stogo, o į įvykio vietą atvažiavo ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, automobilyje žmonių nebuvo, tad ir gelbėti nieko nereikėjo.
Įvykis tiriamas, vairuotojams patariama ieškotis aplinkinių kelių.
Susiję straipsniai
Klaipėdoje į avariją pateko su sirenomis ir švyturėliais skubėjęs greitosios pagalbos automobilis

Klaipėdoje į avariją pateko su sirenomis ir švyturėliais skubėjęs greitosios pagalbos automobilis (1)

Šilutėje apsivertė girto ir beteisio „Opel“ – įvykio vietoje reikėjo gelbėtojų

Šilutėje apsivertė girto ir beteisio „Opel“ – įvykio vietoje reikėjo gelbėtojų

Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

Avarija įvyko važiuojant Klaipėdos link.
avarijagreitkelis Vilnius - Klaipėdaugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.