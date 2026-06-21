Autostradoje apsivertęs automobilis sustabdė eismą Klaipėdos link

Kaip pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai, avarija įvyko už Kryžkalnio, ties Bijotų kaimu (Šilalės r.).
„Vilnius–Klaipėda, ties Bijotais avarija. Kelias uždarytas“, – pranešė socialinio tinklo vartotojai.
Iš socialiniame tinkle paviešintos nuotraukos matyti, kad automobilis apsivertė ant stogo, o į įvykio vietą atvažiavo ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, automobilyje žmonių nebuvo, tad ir gelbėti nieko nereikėjo.
Įvykis tiriamas, vairuotojams patariama ieškotis aplinkinių kelių.
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Avarija įvyko važiuojant Klaipėdos link.
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