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Greta Kalvarijos traukinys taranavo ant bėgių atsidūrusį automobilį – nukentėjo du žmonės

2026 m. birželio 21 d. 09:04
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti šeštadienio vakarą Kalvarijos savivaldybėje lengvajam automobiliui susidūrus su traukiniu.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 20 d. apie 20 val. 46 min. Kalvarijos ugniagesiai buvo iškviesti į Kalvarijos seniūniją, Kestenių kaimą, tarpstočio Kalvarija-Šeštokai 49 km. Buvo gautas pranešimas, kad traukinys kliudė pranešėjo vairuojamą automobilį „Opel“.
Pasak pirminio pranešimo, keleivė moteris yra prispausta.
Atvykus gelbėtojams, buvo susidūrę traukinys ir lengvasis automobilis. Automobilio vairuotojas (gim. 2007 m.) iš automobilio buvo išlipęs pats, o keleivė (gimusi 2007 m.) buvo be sąmonės. Mergina nebuvo prispausta.
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Abu nukentėję žmonės perduoti medikams ir išvežti į ligoninę, o ugniagesiai atjungė lengvojo automobilio akumuliatorių. Nušlavė duženas.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad automobilio vairuotojas buvo blaivus. Pasak policijos pranešimo, birželio 20 d. apie 20 val. 46 min. Kalvarijos savivaldybėje, Kestenių kaime, geležinkelio pervažoje, blaivaus vyro (gim. 2007 m.) vairuojamas automobilis „Opel Corsa“ susidūrė su traukiniu.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio vairuotojas ir keleivė (gimusi 2007 m.), kurie pristatyti į Marijampolės ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaKalvarijos savivaldybėTraukinys
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