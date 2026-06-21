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Klaipėdoje į avariją pateko su sirenomis ir švyturėliais skubėjęs greitosios pagalbos automobilis (1)

2026 m. birželio 21 d. 13:06
Lrytas.lt
Klaipėdoje sekmadienį sudaužytas greitosios pagalbos automobilis. Pasak liudininkų, medikai skubėjo įsijungę sirenas ir švyturėlius.
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Pirmieji apie nelaimę pranešė socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai.
„Avarija Taikos pr. ir Smilteles g. sankryžoje. Susidūrė greitoji, kuri važiavo su įjungtais švyturėliais ir automobilis“, - grupėje „Klaipėdos reidai II“ pranešė vienas vartotojas, savo pranešimą iliustravęs avarijos nuotraukomis.
„Klaipėda. Prie PC „Molas“, - po kelių minučių pranešė „Reidas TV“, savo pranešimą irgi iliustravęs avarijos nuotraukomis.

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Socialinio tinklo vartotojai diskusijose vienas kitą informavo, kad greitosios pagalbos automobilis važiavo su įjungtomis sirenomis ir švyturėliais, sankryžoje jo nepraleido kitas automobilis.
Klaipėdos apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad automatinis „e-Call“ pranešimas apie avariją Taikos pr. ir Smiltelės g. sankryžoje birželio 21 d. gautas apie 11 val. 53 min.
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Apie 13 val. pareigūnai dar dirbo įvykio vietoje bandydami išsiaiškinti avarijos aplinkybes.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad į avarijos vietą atvykus ugniagesiams, sužeistų ar prispaustų žmonių nebuvo. Gelbėtojai tik atjungė automobilių akumuliatorius ir nuo gatvės nušlavės duženas.
Kiek po 14 val. ir Klaipėdos policija patvirtino, kad per per greitosios pagalbos ir automobilio „Volvo“ susidūrimą niekas nenukentėjo. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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