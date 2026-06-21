Šilutėje apsivertė girto ir beteisio „Opel“ – įvykio vietoje reikėjo gelbėtojų

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, birželio 21 d. apie 15 val. 04 min. gautas pranešimas apie tai, kad Šilutėje, Pramonės g., įvykus eismo įvykiui nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
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Pirminiais duomenimis, automobilis „Opel Astra“ trenkėsi į gatvės bortelį ir vertėsi. Po avarijos 26 vairuotojas buvo užspaustas automobilyje, tad jį vadavo ugniagesiai.
Atvykus ugniagesiams, vyras buvo be sąmonės.
Aiškėja, kad automobilio vairuotojas, greičiausiai, neturi teisės vairuoti. Maža to, jis dar galėjo būti girtas. Šias dvi aplinkybes tikslina policijos pareigūnai. Vyro tikslus girtumas paaiškės ištyrus kraują.
Įvykis tiriamas.
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