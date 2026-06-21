Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

Pranešimas apie avariją Konstitucijos pr. birželio 21 d. gautas apie 17 val. 20 min. Policijai buvo pranešta, kad susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis, motociklininkui reikia medikų pagalbos.
Atvykus pareigūnams, motociklininkas pasiskundė rankos ir kojos skausmais. Juo rūpintis pradėjo greitosios pagalbos medikai.
Apie 17 val. 24 min. pranešta apie motociklo avariją Ateities g. Pasak liudininkų, čia motociklininkas pats trenkėsi į betoninius luitus.
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Pasak pranešimo, motociklininkas po avarijos prarado sąmone.
Atvykus greitosios pagalbos medikams ir policijos pareigūnams motociklininkas sąmonę atgavo. Jis išvežtas į ligoninę.
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Apie 17 val. 57 min. pranešta, kad dar vienas motociklininkas į avariją pateko Kairėnų g. Pasak pranešimo, jį kliudė lengvasis automobilis, po avarijos motociklininkas guli be gyvybės ženklų.
Atvykus policijos pareigūnams ir ir greitosios pagalbos medikams paaiškėjo, kad maždaug 50 metų vyras buvo be sąmonės. Vėliau jis atsigavo, jam reikėjo medikų pagalbos.
Visų įvykių aplinkybės tiriamos.
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