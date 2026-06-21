Lietuvos dienaNelaimės

Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

2026 m. birželio 21 d. 17:54
Lrytas.lt
Papildyta
Sekmadienio pavakare Vilniuje pranešta mažiausiai apie tris avarijas, į kurias pateko motociklininkai. Bent du iš nukentėjusių motociklininkų buvo praradę sąmonę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją Konstitucijos pr. birželio 21 d. gautas apie 17 val. 20 min. Policijai buvo pranešta, kad susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis, motociklininkui reikia medikų pagalbos.
Atvykus pareigūnams, motociklininkas pasiskundė rankos ir kojos skausmais. Juo rūpintis pradėjo greitosios pagalbos medikai.
Apie 17 val. 24 min. pranešta apie motociklo avariją Ateities g. Pasak liudininkų, čia motociklininkas pats trenkėsi į betoninius luitus.

Tragedija kelyje Rykantai – Trakai: kaktomuša nusinešė jauno vairuotojo gyvybę

Pasak pranešimo, motociklininkas po avarijos prarado sąmone.
Atvykus greitosios pagalbos medikams ir policijos pareigūnams motociklininkas sąmonę atgavo. Jis išvežtas į ligoninę.
Susiję straipsniai
Klaipėdoje į avariją pateko su sirenomis ir švyturėliais skubėjęs greitosios pagalbos automobilis

Klaipėdoje į avariją pateko su sirenomis ir švyturėliais skubėjęs greitosios pagalbos automobilis (1)

Utenos r. apvirto traktorius – vairuotojas žuvo

Utenos r. apvirto traktorius – vairuotojas žuvo

Šilutėje apsivertė girto ir beteisio „Opel“ – įvykio vietoje reikėjo gelbėtojų

Šilutėje apsivertė girto ir beteisio „Opel“ – įvykio vietoje reikėjo gelbėtojų

Apie 17 val. 57 min. pranešta, kad dar vienas motociklininkas į avariją pateko Kairėnų g. Pasak pranešimo, jį kliudė lengvasis automobilis, po avarijos motociklininkas guli be gyvybės ženklų.
Atvykus policijos pareigūnams ir ir greitosios pagalbos medikams paaiškėjo, kad maždaug 50 metų vyras buvo be sąmonės. Vėliau jis atsigavo, jam reikėjo medikų pagalbos.
Visų įvykių aplinkybės tiriamos.
avarijamotociklasnukentėjo motociklininkas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.