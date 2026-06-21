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Nelaimė Plungėje – skęstančiojo gelbėjimas virto skenduolio paieškos operacija

2026 m. birželio 21 d. 16:34
Lrytas.lt
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Plungės ir Klaipėdos ugniagesiai buvo sukelti ant kojų sekmadienį gavus pranešimą apie skęstantį žmogų. Gelbėtojams atvykus, žmogaus vandens paviršiuje jau nebuvo matyti. Skęstančiojo gelbėjimas virto skenduolio paieškos operacija.
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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, birželio 21 d. apie 16 val. 03 min. gautas pranešimas apie tai, kad Plungėje, Gandingos HE tvenkinyje skęsta žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos ir Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, atvykus ugniagesiams, skęstančio žmogaus vandens paviršiuje nebebuvo matyti.
Įtarus, kad žmogus galėjo nuskęsti, pradėta skenduolio paieškos operacija, į įvykio vietą atvažiavo narai iš Klaipėdos.
„Jau suplanuotas giluminis nėrimas“, – apie 16 val. 44 min. Lrytas informavo ugniagesiai.
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