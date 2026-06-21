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Prienų ugniagesiai iš degančio namo išgelbėjo susižalojusį vyrą

2026 m. birželio 21 d. 09:18
Lrytas.lt
Prienų rajone atvykę gesinti degančio namo ugniagesiai iš jo išgelbėjo susižalojusį vyrą.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 20 d. apie 13 val. 07 min. Prienų ugniagesiai buvo iškviesti į Veiverių seniūniją, Juodbūdžio kaimą, Gėlių g. Buvo gautas pranešimas, kad iš namo kyla dūmai, viduje gyvena vienas žmogus.
Atvykus ugniagesiams, degė gyvenamojo namo pirmame aukšte esantis kambarys.
Įėjimo į namą durys buvo užrakintos ir užstatytos radiatoriais. Ugniagesiai laužtuvu duris atidarė ir apie 13 val. 33 min. iš namo išnešė sąmoningą vyrą (gim. 1960 m.) su pjautinėmis žaizdomis kakle bei abiejose rankose. Vyras buvo apdegęs plaukus.
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Įvykio aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai. Tuo tarpu ugniagesiai praneša, kad gaisras kilo vieno aukšto su mansarda name. Degė 16 kvadratinių metrų kambarys.
Incidento metu apdegė baldai, sienos ir lubos, sudegė namų apyvokos daiktai, aprūko kiti kambariai. Išsaugotas pastato stogas.
Įvykis tiriamas.
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