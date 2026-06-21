Šiauliuose BMW nepraleido skubančio policijos ekipažo – per susidūrimą sužeistas pareigūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 20 d. apie 18 val. Šiauliuose, Ežero g., automobilis BMW 535, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1986 m.), sukdamas į kairėje esantį kiemą, nepraleido jį lenkiančio Šiaulių apskrities VPK automobilio „Volkswagen Transporter“, važiavusio su įjungtais garso bei šviesos signalais, ir su juo susidūrė.
Eismo įvykio metu nukentėjo tarnybinį automobilį vairavęs Šiaulių m. ir r. PK pareigūnas (gim. 2003 m.), kuris, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Aplinkybės tikslinamos. Eismo įvykis įregistruotas eismo įvykių informacinėje sistemoje.