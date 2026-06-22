BPC praėjusį savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkst. skambučių

Skelbiama, kad didžiausias aktyvumas savaitgalį fiksuotas šeštadienį, per kurį sulaukta 6,57 tūkst. skambučių. Intensyviausias pagalbos skambučių laikas buvo nuo 16 iki 24 val., kai BPC vidutiniškai sulaukė apie 400 skambučių per valandą.
Per savaitgalį policijai perduoti 5,83 tūkst. pranešimų, greitosios medicinos pagalbos tarnybai – 4,55 tūkst., priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms – 351, aplinkosaugos pareigūnams – 267.
„Šiltuoju metų laiku tradiciškai stebime didesnius skambučių srautus – daugiau žmonių keliauja, leidžia laiką gamtoje, prie vandens telkinių, vyksta įvairūs renginiai. Vasarą, ypač savaitgaliais ir esant palankiems orams, auga nelaimių bei pagalbos prašymų skaičius“, – pranešime cituojama BPC viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė.
BPC teigimu, šiltuoju metų laiku keičiasi ir geografinis pagalbos poreikio pasiskirstymas. Praėjusį savaitgalį didesnis skambučių srautas fiksuotas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje, kur vasarą dėl poilsiautojų ir turistų srautų natūraliai išauga pagalbos poreikis.
Skelbiama, kad prie didesnio iškvietimų skaičiaus prisidėjo ir oro sąlygos – dėl stipresnio vėjo bei kritulių ugniagesiams gelbėtojams daugiau kaip 30 kartų teko vykti šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių pranešimų gauta Kauno apskrityje, taip pat Lazdijų, Biržų, Skuodo ir Jurbarko rajonuose.
BPC duomenimis, išaugo ir eismo įvykių skaičius – ugniagesiai gelbėtojai į eismo įvykius vyko apie 40 kartų, kai ankstesnį savaitgalį tokių išvykimų buvo 14.
Taip pat ugniagesiai gelbėtojai septynis kartus vyko gelbėti skęstančių žmonių, penkis žmones pavyko išgelbėti.
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Artėjant Joninėms ir išliekant karštiems orams, BPC prognozuoja dar didesnį pagalbos skambučių srautą ir ragina gyventojus atsakingai pasirūpinti savo saugumu.
Praėjusiais metais per Jonines (birželio 23–24 d.) skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo sulaukta 10,76 tūkst. skambučių.