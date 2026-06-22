Kaišiadoryse prie geležinkelio įrengtame keltuve vėl užstrigo žmonės

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, ties J. Misiūno aikšte.
17.43 val. gautas pranešimas, kad prie geležinkelio keltuve užstrigo žmonės su vaikais.
Pranešė lifto mechanikas, jis teigė, kad greit į vietą neatvyks.
Tragedija Kaune: keramikos dirbtuvėse liftas pražudė moterį
Paaiškėjo, kad dvi moterys ir 3 metų vaikas buvo užstrigę lifte 4 metrų aukštyje.
Durys buvo pravertos, į vidų įleista šviežio oro.
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Pastačius ištraukiamąsias kopėčias, išlaipintos 2 moterys ir mažametis vaikas.
Liftas aptvertas STOP juosta.
ELTA primena, kad tai ne pirmas kartas, kuomet ugniagesiams tenka vaduoti netoli Kaišiadorių geležinkelio stoties įrengtuose keltuvuose užstrigusius žmones.
Jie kelis kartus vyko ir pernai spalį.
Kaišiadorysliftasugniagesiai
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