Mirus ugniagesiui prabilo ir medžio šalinimo darbus mačiusi liudininkė: „Kai pravažiavome, visi vyrai buvo gyvi“

Pirmadienį oficialią informaciją pateikė policija. Jos duomenimis, birželio 21 d. apie 18 val. 22 min. Varėnos rajone, kelyje Vydeniai–Dubičiai–Rakai, 16-ajame kilometre, ant važiuojamosios kelio dalies, šalia tarnybinio automobilio, rastas mirusio tarnybos metu uniformuoto Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesio gelbėtojo (gim. 1971 m.) kūnas. Ant jo smurto žymių nenustatyta.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Kol kas išsamesnė informacija apie nelaimės aplinkybes neteikiama.
Tuo metu į AlytusPlius redakciją kreipėsi skaitytoja Lina, kuri sekmadienį važiavo pro nelaimės vietą tuo metu, kai ugniagesiai šalino ant kelio nuvirtusį medį.
Susiję straipsniai
„Buvau toje vietoje, kai buvo šalinamas medis. Lijo lietus, todėl teko šiek tiek palaukti, kol kelias bus atlaisvintas. Kai pravažiavome, visi vyrai buvo gyvi“, – pasakojo moteris, pasidalijusi ir įvykio vietoje užfiksuotomis nuotraukomis.
Nuotraukose matosi, kad medžius šalina ne vienas, o daugiau vyrų.
Primename, kad pirminiais duomenimis, pranešimą Bendrasis pagalbos centras gavo jau po 18 valandos iš pro šalį važiavusio asmens, kuris pastebėjo ant važiuojamosios kelio dalies gulintį ugniagesį. Į įvykio vietą atvykę medikai ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai vyrą gaivino, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Tiksli ugniagesio mirties priežastis paaiškės atlikus tyrimą. Kol kas pareigūnai nelaimės aplinkybių plačiau nekomentuoja.
Nelaimėžuvo ugniagesysVarėnos rajonas
Rodyti daugiau žymių