Pareigūnams buvo nurodyta, kad 18 val. 22 min. Varėnos rajone, kelyje Vydeniai-Dubičiai-Rakai 16-ame km, ant važiuojamosios kelio dalies, šalia tarnybinio automobilio, rastas mirusio tarnybos metu uniformuoto PGT Varėnos r. savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesio gelbėtojo (gim. 1971 m.) kūnas be smurto žymių.
Sekmadienį budėjęs Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos ugniagesys Rimas Čiuryla buvo iškviestas šalinti ant kelio nuvirtusių medžių.
Ugniagesys užduotį atliko ir spėjo sudėti įrankius.
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Prie gaisrinio automobilio sukniubusį ugniagesį pastebėjo pro šalį važiuojantys žmonės ir iškvietė medikus.
Medikai dėjo visas pastangas, gaivino jį 50 minučių, tačiau išgelbėti vyro gyvybės nepavyko.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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