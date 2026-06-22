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Vilniuje autobusas partrenkė paauglį – ant kojų sukelti medikai ir pareigūnai

2026 m. birželio 22 d. 15:26
Lrytas.lt
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Vilniaus medikai ir policijos pareigūnai pirmadienį skubėjo į miesto pakraštyje esančią nedidelę gatvelę, kur, pasak pranešimų, autobusas partrenkė paauglį.
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Birželio 22 d. apie 15 val. 08 min. kone vienu metu gauti du pranešimai, kuriais pareigūnai buvo informuoti apie įvykusią nelaimę.
Pirmasis pagalbos telefonu paskambinęs pranešėjas sakė, kad Bitėnų g. žiede autobusas partrenkė paspirtuku važiavusį 14-15 metų paauglį. Pasak pranešimo, nepilnametis kraujuoja, jam reikia medikų pagalbos.
Antrasis pranešimas skambėjo žymiai dramatiškiau. Pasak pranešėjo, autobusas partrenkė dviratininką, šis atsidūrė po autobusu, žmonės nukentėjelį ištraukė, jis sąmoningas, bet jam reikia medikų pagalbos.
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Gavus šiuos pranešimus aiškintis situacijos į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Paaiškėjo, kad autobusas susidūrė su 16-mečiu, kuris važiavo motoroleriu. Paauglys išvežtas į ligoninę.
Medikų pagalbos prireikė ir autobuso vairuotojui.
Įvykis tiriamas.
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