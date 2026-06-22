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Vilniuje automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo vyresnio amžiaus moterį

2026 m. birželio 22 d. 11:48
Lrytas.lt
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Pirmadienį ryte policija gavo pranešimą apie tragišką eismo įvykį Vilniuje.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10 val. 36 min. Vilniuje, Nemenčinės pl., automobilis „Lexus“, vairuojamas vyro, kliudė ir mirtinai sužalojo senyvo amžiaus moterį.
Aplinkybės nustatinėjamos.
Įvykį tiria policijos pareigūnai.
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Apie šią nelaimę pranešė ir feisbuko grupė „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“.
Šios grupės narys Arūnas Jakovlevas pasidalino tokiu įrašu: „Į miesto pusę, ties Turniškių stotele, perėjoje, nutrenkta moteris, formuojasi kamštis, moteris negyva...“.
Vilniusavarijažuvo
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