Vilniuje automobilis kliudė ir mirtinai sužalojo vyresnio amžiaus moterį

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 10 val. 36 min. Vilniuje, Nemenčinės pl., automobilis „Lexus“, vairuojamas vyro, kliudė ir mirtinai sužalojo senyvo amžiaus moterį.
Aplinkybės nustatinėjamos.
Įvykį tiria policijos pareigūnai.
Susiję straipsniai
Apie šią nelaimę pranešė ir feisbuko grupė „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“.
Šios grupės narys Arūnas Jakovlevas pasidalino tokiu įrašu: „Į miesto pusę, ties Turniškių stotele, perėjoje, nutrenkta moteris, formuojasi kamštis, moteris negyva...“.