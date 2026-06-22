Vos atšilus orams – skaudžios nelaimės: vanduo pasiglemžė vaiko ir vyro gyvybes

Gaisruose ugniagesiai išgelbėjo vieną žmogų, o vienas žmogus gaisruose buvo traumuotas.
Savaitgalį vandenyje išgelbėti du žmonės, bet, deja, nepavyko išvengti skaudžių nelaimių, vanduo pasiglemžė vaiko ir vyro gyvybes.
Penktadienį, 16.14 val., Vilniuje, Parko gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, iš buto sklido dūmai. Bute, kambaryje, degė šiukšlės ir sofa.
Net atšilus orams nereikėtų drąsiai leistis į vandenį: šiais metais gelbėtojai taikys naują planą
Gaisro metu aprūko kambarys, koridoriuje apdegė lubos, suskilo du langai. Ugniagesiai išvėdino butą ir patikrino kitus butus. Autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Šeštadienį, 04.06 val., Kėdainiuose, Biochemikų gatvėje, UAB „Natūralus pluoštas“ įmonės teritorijoje degė šiaudų rulonų, durpių, pjuvenų mišinio krūva. Panaudojus įmonės traktorius, šiaudų krūva buvo perkasta ir perlieta vandeniu.
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11.49 val., Trakų rajone, Lentvaryje, Geležinkelio gatvėje, atvira liepsna degė medinis namas. Nukentėjęs vyras pats išėjo iš degančio namo iki ugniagesių atvykimo ir buvo išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu sudegė namo stogas, perdanga, viduje esantys daiktai, išdegė du kambariai, verandos patalpa, nuverstas dūmtraukis.
13.07 val., Prienų rajone, Veiverių seniūnijoje, Juodbūdžio kaime, gyvenamajame name degė kambarys. Iš namo ugniagesiai išnešė vyrą, kuris patyrė nudegimus.
Gaisro metu apdegė baldai, sienos ir lubos, sudegė namų apyvokos daiktai, aprūko kambariai. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, name nebuvo.
19.46 val., Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų Rūdos seniūnijoje, Višakio Rūdos kaime, atvira liepsna degė medinis ūkinis pastatas. Ugniagesiai išsaugojo ūkinį pastatą ir gyvenamąjį namą. Gaisro metu sudegė ūkinis pastatas ir jame buvę traktorius, žoliapjovė, namų apyvokos daiktai.
Penktadienį, 16.48 val., gautas pranešimas, kad Šilutės rajone, Šilo gatvėje, Šyšos upėje, skęsta du vaikai, vienas išgelbėtas, kitas galimai nuskendo. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams vienas vaikas jau buvo ant kranto, kito vaiko nesimatė.
Berniuką išgelbėjo į vandenį iššokęs draugas. Išgelbėtas vaikas išvežtas į gydymo įstaigą. Ugniagesiai gelbėtojai vykdė dingusio vandenyje vaiko paiešką ir nuskendęs vaikas buvo rastas upėje, 3 m gylyje, 8 m nuo kranto.
21.52 val., Šalčininkų rajone, Kalesninkų seniūnijoje, Mantviliškių kaime, susidūrė trys lengvieji automobiliai: „MB C200“, „Volvo S60“ ir „Audi A6“. Prispaustų žmonių nebuvo, bet nukentėjo automobilio „MB C200“ vairuotoja ir du keleiviai.
Ugniagesiai gelbėtojai padėjo medikams iškelti iš automobilio nukentėjusiuosius ir nunešti juos iki GMP automobilių. Nukentėjusieji išvežti į gydymo įstaigą.
Šeštadienį, 10.47 val., Šilutės rajone, Juknaičių seniūnijoje, Leitgirių kaime, traktorius naičių seniūnijoje, Leitgirių kaime, traktorius „New Holland T5“ susidūrė su vaikišku keturračiu, kuris palindo po priekiniu traktoriaus tiltu ir prispaudė vaiko kojas.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, išlaisvino vaiką, perdavė jį medikams. Nukentėjusysis išvežtas į gydymo įstaigą.
14.37 val. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Kalno gatvėje, pastebėta antis su ančiukais, įkritę į kanalizaciją apie 1,5 m gylyje, kanalizacija uždengta metaliniu dangčiu. Ugniagesiai gelbėtojai atidarė šulinio dangtį ir keturis ančiukus iškėlė iš kanalizacijos šulinio.
13.25 val., Alytaus rajone, Raitininkų senūnijoje, Veismūnų kaime, ugniagesiai gelbėtojai ištraukė karvę, įkritusią į griovį.
21.35 val., Širvintų rajono savivaldybėje, Gelvonų seniūnijoje, Pusilgiškių kaime, nukrito dvivietis motorizuotas parasparnis. Įvykio metu buvo sužeisti du žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai nukėlė parasparnio liekanas, padėjo iškelti nukentėjusiuosius iš parasparnio ir nunešti juos į GMP automobilį.
22.32 val., Trakų rajone, Lentvario seniūnijoje, Rykantų kaime, susidūrė du automobiliai. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, iš automobilio „Škoda Octavia“ išlaisvino vairuotoją, kuriam medikai konstatavo mirtį. Iš automobilio „Mercedes-Benz EQ350“ moteris išlipo pati, ji perduota medikams.
Sekmadienį, 00.59 val., Vilniuje, Santariškių gatvėje, klinikose, ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, žmogui nuo piršto nuėmė metalinį daiktą, panašų į žiedą.
07.55 val. gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Liepiškių kaime, traktorius prispaudė žmogų. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, panaudojo parankines priemones ir išlaisvino žmogaus kūną.
14.31 val. pranešta, kad Vilniuje, Vaidilutės gatvėje, 2-ajame Valakupių paplūdimyje, upėje matomas plūduriuojantis vyras, kuriam galimai sutriko sveikata. Ugniagesiai gelbėtojai vandens motociklu nuplaukė iki plūduriuojančio žmogaus ir jį pargabeno į krantą.
15.04 val. gautas pranešimas, kad Šilutėje, Pramonės gatvėje, įvyko eismo įvykis. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „Opel Astra“ buvo apvirtęs ant šono, jo viduje buvusiam žmogui prispausta ranka. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, nukirpo automobilio stogą ir išlaisvinę žmogų, perdavė jį medikams.
16.03 val., pranešta, kad Plungėje, Gandingos gatvėje, Gandingos HE tvenkinyje, apie 6 m nuo kranto skęsta vyras. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, vandens paviršiuje žmogaus nesimatė. Po paieškos darbų ugniagesiai gelbėtojai tvenkinyje rado vyriškos lyties skenduolį apie 50 m nuo kranto, maždaug 3 m gylyje.
17. 00 val. Šilalės rajone, Bijotų seniūnijoje, Palaimos kaime, kelio A1, Vilnius-Klaipėda, 213 km. Įvykus eismo įvykiui buvo susidūrę motociklas ir du automobiliai. Visi nukentėję žmonės GMP automobiliais išvežti į gydymo įstaigą. Ugniagesiai gelbėtojai atvertė automobilį „Mitsubishi“ ant ratų ir patraukė į kelkraštį.
18.12 val. pranešta apie eismo įvykį Panevėžio rajone, Krekenavos seniūnijoje, Šventupių kaime. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „Citroen Xsara“ rastas nuvažiavęs nuo kelio, viduje buvo du žmonės (be sąmonės). Parankinėmis priemonėmis atjungtas automobilio akumuliatorius. Abu žmonės iškelti iš automobilio, perduoti medikams, išvežti į gydymo įstaigą.
22.22 val. gautas pranešimas, kad Šilutės rajone, Rusnės seniūnijoje, Rusnės miestelyje, Skirvytės upėje apie 2 m nuo kranto pastebėtas nuskendęs veršiukas. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, apie 2 m nuo kranto buvo nuskendęs briedžio jauniklis. Du ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, ištraukė gyvūną į krantą.
PGP sekmadienį vyko 26 kartus šalinti virtusių medžių nuo važiuojamosios kelio dalies ir kitur. Daugiausia išvykimų būtaKauno apskrityje – 16 kartų, Vilniaus ir Alytaus apskrityse – po 2 kartus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės ir Utenos apskrityse – po 1 kartą.
Sekmadienį, 13.56 val. Kėdainiuose, P. Lukšio gatvėje, šalintas medis, užvirtęs ant automobilio „Škoda“ daugiabučio namo kieme. 14.49 val., Kaune, Nemuno krantinėje, ant daugiabučio namo nuvirtęs medis apgadino trečiojo aukšto balkoną, pažeidė šoninę balkono konstrukciją. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, medį supjaustė ir pašalino.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
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