Aleksote – skaudi avarija: motociklo vairuotojas gabenamas į ligoninę

Nelaimės vieta aptverta, formuojasi spūstis.
Apie susidūrimą Veiverių gatvėje portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešta antradienį apie 15.34 val.
Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno, eismo įvykyje dalyvavo automobilis ir motociklas.
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Pirminiais pareigūno duomenimis, susidūrimo metu nukentėjo motociklo vairuotojas, jis gabenamas į gydymo įstaigą.
Nelaimės aplinkybės tiriamos, įvykio vietoje darbuojasi specialiosios tarnybos.
Kaunasavarijamotociklas
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