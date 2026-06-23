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Kaune dėl avarijos apsunkintas eismas Milikonių kalnu

2026 m. birželio 23 d. 14:25
Antradienio popietę ant Milikonių kalno išsirikiavo specialiosios tarnybos. Eismas laikinai ribojamas dėl dviejų automobilių susidūrimo.
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„Šilainių kalnas, žemyn juosta visiškai blokuota. Dvi ugniagesių mašinos, medikai, policija“, – antradienį 13.25 val. pranešta naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, apie 13.08 val. policijai buvo pranešta apie dviejų automobilių susidūrimą ant Milikonių kalno.
Pirminiais pareigūno duomenimis, medikų pagalbos prireikė vienai moteriai.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis ugniagesys, fiksuotas techninis eismo įvykis – žmonių iš sumaitotų automobilių vaduoti neprireikė.
KaunasavarijaPolicija
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