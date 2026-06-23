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Kauno daugiabutyje gaisras kilo valytojos sandėliuke – evakuota 30 žmonių

2026 m. birželio 23 d. 08:30
Lrytas.lt
Maždaug 30 žmonių buvo evakuota antradienį paryčiais daugiabutyje Kaune kilus nedideliam gaisrui. Pasak ugniagesių, degė valytojos sandėliukas.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 23 d. apie 3 val. 44 min. gautas pranešimas, kad daugiabutyje Taikos pr. dega butas, daug dūmų.
Atvykus ugniagesiams, daugiabutis buvo uždūmintas, degė pirmame aukšte esantis valytojos sandėliukas.
Gaisras buvo greitai užgesintas, teigiamo slėgio ventiliatoriumi išvėdintos uždūmintos patalpos. Tačiau dėl incidento padedant policijos pareigūnams išpastato evakuota apie 30 žmonių.
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Sudegė sandėliuke buvusių valytojos švarinimo priemonių degios detalės, aprūko patalpa, išsilydė elektros laidai.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKaunasdaugiabutis
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