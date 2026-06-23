Per susidūrimą greta Kalvarijos sužeisti 3 žmonės

Pranešimas apie avarija Jusevičių kaime birželio 23 d. gautas apie 8 val. 44 min. Buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai, vienas vertėsi, gali būti prispaustų žmonių.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra, gelbėti nieko nereikia. Tuo tarpu greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė tri ssužalotus žmones.
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Pirminiais duomenimis, avarija galėjo įvykti automobilio „Opel“ vairuotojai nepraleidus pagrindiniu keliu važiavusio mikroautobuso.
Įvykis tiriamas.