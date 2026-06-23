Lietuvos dienaNelaimės

Per susidūrimą greta Kalvarijos sužeisti 3 žmonės

2026 m. birželio 23 d. 10:40
Lrytas.lt
Trys žmonės nukentėjo antradienio rytą Kalvarijos savivaldybėje susidūrus dviem automobiliams. Į avarijos vietą buvo suvažiavusios visos gelbėjimo tarnybos.
Daugiau nuotraukų (3)
Pranešimas apie avarija Jusevičių kaime birželio 23 d. gautas apie 8 val. 44 min. Buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai, vienas vertėsi, gali būti prispaustų žmonių.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos gelbėjimo tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Ugniagesiams atvykus paaiškėjo, kad prispaustų žmonių nėra, gelbėti nieko nereikia. Tuo tarpu greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė tri ssužalotus žmones.
Susiję straipsniai
Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

Sekmadienio pavakare Vilniuje pasipylė motociklų avarijos – kai kurie motociklininkai buvo praradę sąmonę

Autostradoje apsivertęs automobilis sustabdė eismą Klaipėdos link

Autostradoje apsivertęs automobilis sustabdė eismą Klaipėdos link

Šakių r. paslydę vertėsi du motociklininkai iš Vokietijos – abu atsidūrė ligoninėje

Šakių r. paslydę vertėsi du motociklininkai iš Vokietijos – abu atsidūrė ligoninėje

Pirminiais duomenimis, avarija galėjo įvykti automobilio „Opel“ vairuotojai nepraleidus pagrindiniu keliu važiavusio mikroautobuso.
Įvykis tiriamas.
avarijaKalvarijos savivaldybėautomobilių susidūrimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.