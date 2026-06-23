Lietuvos dienaNelaimės

Po netikėtos ugniagesio mirties – netekties sukrėsto vadovo žinia: pasakė, kas galėjo nutikti

2026 m. birželio 23 d. 10:43
AlytusPlius ir VarenaPlius informacija
Sekmadienį tarnybines pareigas vykdžiusio Jasauskų ugniagesių komandos ugniagesio Rimo Čiurylos staigi mirtis sukrėtė ne tik kolegas, bet ir visą ugniagesių bendruomenę.
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Nelaimė įvyko ugniagesiui vykdant tarnybinę užduotį. Po audros, praūžusios Varėnos rajone, ugniagesiai buvo iškviesti šalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių.
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius Ramūnas Navickas teigė neprisimenantis panašaus atvejo, kad ugniagesys staiga mirtų darbo vietoje.
„Vakar Panočių seniūnijoje praūžus audrai ugniagesiai gavo pranešimą, kad ant kelių yra vėjo išverstų medžių. Mūsų ugniagesys Rimas vyko tų medžių šalinti. Vieną pašalino, bet daugiau nespėjo. Greičiausiai jį ištiko infarktas, tačiau galutinę išvadą pateiks medikai“, – sakė R. Navickas.
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Pasak tarnybos vadovo, kolegos netektis visiems buvo itin skaudi.
„Esame sukrėsti dėl staigios kolegą ištikusios mirties. Jis buvo ilgametis mūsų darbuotojas, darbštus, pavyzdingas žmogus. Žinome, kad jis buvo aktyvus ir veiklus Panočių bendruomenės narys. Labai apmaudu“, – kalbėjo direktorius.
Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems.
„Nuoširdžiai užjaučiame kolegos šeimą ir artimuosius, linkime jiems didelės stiprybės šiuo sunkiu metu“, – sakė R. Navickas.
ugniagesysmirėVarėnos rajonas
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