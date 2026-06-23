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Prieš trumpiausią metų naktį – ugniagesių perspėjimas: per 5 metus švenčiant Jonines kilo 300 gaisrų

2026 m. birželio 23 d. 09:52
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Per pastaruosius penkerius metus Joninių laikotarpiu, birželio 23–24 dienomis, Lietuvoje kilo beveik 300 gaisrų, ugniagesiai gelbėtojai atliko apie 650 gelbėjimo darbų, iš vandens telkinių ištraukė 11 skenduolių. Per tą patį laikotarpį gaisrų ir kitų nelaimių metu ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 59 žmones.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ragina gyventojus šią trumpiausią metų naktį sutikti atsakingai ir nepamiršti saugaus elgesio taisyklių.
„Joninės daugeliui asocijuojasi su poilsiu gamtoje, laužais ir laiku su artimaisiais. Tačiau šventinė nuotaika neturėtų užgožti budrumo. Daugumos nelaimių galima išvengti laikantis paprastų saugumo taisyklių – atsakingai kūrenant laužus, nepaliekant vaikų be priežiūros prie vandens ir vengiant maudytis apsvaigus nuo alkoholio“, – sako PAGD Civilinės saugos valdybos Gyventojų švietimo ir mokymo skyriaus viršininkas Paulius Rinkevičius.
Laužai ir kepsninės – tik saugioje vietoje

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Joninių simbolis – laužas, tačiau netinkamai kūrenama ugnis gali tapti nelaimės priežastimi. Ugniagesiai gelbėtojai primena, jog laužai gali būti kūrenami tik leistinose vietose, specialiai įrengtose laužavietėse, ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų. Nepatartina kurti laužus esant stipriam vėjui.
Užkurtą laužą būtina nuolat prižiūrėti, o baigus kūrenti, jį reikia užpilti žemėmis ar vandeniu, kol žarijos visiškai nustos rusenti.
Lauke naudojant kepsnines, nereikėtų jų statyti arti plastikinių kėdžių, stalų, palapinių, medinių laiptų turėklų, tvorų, gyvatvorių. Kietu kuru kūrenamas kepsnines galima naudoti ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.
Įdegant ugnį, šalia ugnies židinio turi būti kuo mažiau žmonių. Pilant degųjį skystį ir jį įdegant, būtina pasirūpinti, kad šalia nebūtų vaikų ir gyvūnų.
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Ypatingas dėmesys – poilsiui prie vandens
Pasak ugniagesių gelbėtojų, daugiausia skaudžių nelaimių vasarą įvyksta prie vandens telkinių. Vien praėjusį savaitgalį Lietuvoje nuskendo du žmonės, vienas jų – vaikas.
Kadangi Joninių savaitę prognozuojami vasariški orai, daugelis gyventojų laiką leis prie ežerų, upių ir kitų vandens telkinių. Gyventojams rekomenduojama maudytis tik gerai žinomose vietose, o dar saugiau – oficialiuose paplūdimiuose, kuriuose budi gelbėtojai.
Vaikų prie vandens negalima palikti be priežiūros nė minutei. Taip pat nereikėtų maudytis išgėrus alkoholio, šokinėti į nepažįstamą vandens telkinį ar plaukioti ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų ir kitų tam neskirtų priemonių.
Pamačius skęstantį žmogų, pirmiausia būtina skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Jei įmanoma, pagalbą reikėtų teikti naudojant gelbėjimo ratą, virvę ar kitas po ranka esančias priemones, tačiau nekelti pavojaus savo gyvybei.
Ugniagesiai gelbėtojai taip pat primena, kad dauguma nelaimių įvyksta dėl neatsargumo, todėl šventiniu laikotarpiu svarbu atsakingai elgtis tiek prie ugnies, tiek prie vandens.
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