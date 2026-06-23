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Šakių r. paslydę vertėsi du motociklininkai iš Vokietijos – abu atsidūrė ligoninėje Motociklus po avarijos saugojo ugniagesiai

2026 m. birželio 23 d. 08:42
Lrytas.lt
Du motociklininkai iš Vokietos nukentėjo pirmadienį Šakių rajone, kai paslydę nesuvaldė savo transporto priemonių ir vertėsi. Abu užsieniečiai atsidūrė ligoninėje.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba, birželio 22 d. apie 12 val. 01 min. Šakių rajono ugniagesiai buvo iškviesti į Slavikų seniūniją, Rukšnių kaimą, P. Būčio g. Buvo gautas automatinis telefono „iPhone“ pranešimas, kad vairuotojas pateko į avariją.
Atvykus ugniagesiams, šalikelėje stovėjo trys motociklai. Motociklininkai pasakojo, kad važiuojant keliu paslydo ir du iš jų pargriuvo.
Vairuotojai buvo sąmoningi, neprispausti, techninių skysčių neišsiliejo.
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Medikai į ligoninę išvežė du Vokietijos piliečius (gimę 1971 m. ir 1968 m.). Jų du du motociklus BMW GS Kudirkos Naumiesčio ugniagesių komanda pasaugojo, kol trečias motociklininkas abi transporto priemones nuvairavo į Šakius.
Įvykis tiriamas.
avarijaŠakių rajonasvokiečiai
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