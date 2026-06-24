Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 23 d. apie 20 val. 28 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Dovinės g. esantį Pusiasalio paplūdimį. Buvo gautas vaikino pranešimas, kad prie Lampėdžių tvenkinio mergina jį sustabdė ir pasakė, kad jos draugė paniro ir nebeišneria.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Atvykus ugniagesiams, 15-metę mergaitę berniukai jau buvo ištraukę ant kranto ir gaivino.
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Apie 20 val. 39 min. gaivinimą perėmė ugniagesiai. Jie paauglę gaivino iki pat to momento, kol atvyko medikai. Tuomet gaivinimą tęsė greitosios pagalbos brigada.
Vėl atsiradus širdies veiklai, nepilnametę ugniagesiai padėjo nunešti į greitosios pagalbos automobilį, ji skubiai išvežta į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
skenduoliaiKaunasugniagesiai
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