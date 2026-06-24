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Nuo vilkiko autostradoje nukritusi detalė rimtai apgadino dar du automobilius

2026 m. birželio 24 d. 09:44
Lrytas.lt
Autostradoje Klaipėda – Vilnius nuo vilkiko atitrūkusi detalė antradienį rimtai apgadino du automobilius. Įvykio vietoje prireikė ugniagesių pagalbos.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 23 d. apie 10 val. 23 min. ugniagesiams buvo pranešta, kad Kėdainių r., kelio A1 (Klaipėda – Vilnius) 180 km, nuo vilkiko nukritusi detalė prakirto dviejų lengvųjų automobilių degalų bakus, išsiliejo dyzelino ir tepalo.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad nutrūkęs krovininio automobilio „Scania“ stabdžių diskas pataikė ir pramušė lengvojo automobilio „VW Passat“ degalų baką ir automobilio „VW Arteon“ karterį, 50 metrų ruože išsiliejo naftos produktų.
Teršalai neutralizuoti. Kai buvo patraukti automobiliai, nuo kelio sušluotos duženos ir plastikinės automobilių detalės.
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