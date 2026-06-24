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Per avarijas Kaune nukentėjo dvi pėsčiosios

2026 m. birželio 24 d. 11:30
Lrytas.lt
Kauno policija pradėjo du ikiteisminius tyrimus ir aiškinasi aplinkybes dviejų avarijų, kuomet nukentėjo dvi pėsčiosios.
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Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, birželio 23 d. apie 10 val. 51 min. Kaune, Baltijos g., moteris (gimusi 1958 m.) vairuodama automobilį „Audi“, kliudė pėsčiųjų perėja ėjusią kitą moterį (gimusi 1966 m.). Dėl sužalojimų pėsčioji nuvežta į ligoninę.
Taip pat birželio 23 d. apie 13 val., Kaune, Radvilėnų pl., moteris (gimusi 1958 m.), vairuodama automobilį „Nissan Qashqai“, važiuodama atbuline eiga, kliudė ne per pėsčiųjų perėją ėjusią kitą moterį (gimusi 1949 m.). Dėl patirtų sužalojimų ir ši pėsčioji nuvežta į ligoninę.
Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
AvarijosKaunaspartrenkta pėsčioji
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