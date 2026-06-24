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Sprogus dujoms Kazlų Rūdos savivaldybėje apdegė žmogus

2026 m. birželio 24 d. 09:56
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo antradienį Kazlų Rūdos savivaldybėje sprogus dujų ir oro mišiniui.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 23 d. apie 11 val. 10 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Kazlų Rūdos seniūniją, Jūrės miestelį, Alyvų g. Buvo gautas pranešimas, kad mediniame name sprogo dujų balionas, rūksta dūmai, apdegė vyras.
Atvykus ugniagesiams, buvo išdužę namo langai, viduje išmėtyti daiktai. Degimo požymių nebuvo.
Įvykio vietoje rastas apdegęs namo šeimininkas (gim. 1943 m.). Jis patyrė 1 ir 2 laipsnių nudegimų.
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Vyras sakė, kad dujinė viryklė leido dujas ir įvyko dujų bei oro mišinio sprogimas. Pats dujų balionas nebuvo sprogęs. Jis vėliau išneštas į saugią aplinką, gaisras name nekilo.
Namo šeimininkas išvežtas į ligoninę. Patalpos išvėdintos, atjungtas elektros tiekimas į namą.
Įvykis tiriamas.
DujossprogimasKazlų Rūdos savivaldybė
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