Trijų automobilių susidūrimas ties Klaipėda rimtai sutrikdė eismą kelyje iš Palangos

Pirmieji apie avariją pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai.
„Ties Tauralaukiu. Nuo Palangos. Avarija. Formuojasi kamštis“, – pranešė vartotojai, pranešimą iliustruodami vaizdo medžiaga, kurioje matyti transporto grūstis, ugniagesių automobiliai, galima įžvelgti į avariją patekusias mašinas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjime departamente Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie šią avariją birželio 24 d. gautas apie 11 val. 08 min.
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Atvažiavus ugniagesiams paaiškėjo, kad sužeistų ir prispaustų žmonių nėra.
Ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius.
Pirminiais duomenimis, susidūrė trys automobiliai, kurie sutrikdė eismą.
Įvykis tiriamas.
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