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Trijų automobilių susidūrimas ties Klaipėda rimtai sutrikdė eismą kelyje iš Palangos

2026 m. birželio 24 d. 12:48
Lrytas.lt
Kelyje Liepoja-Klaipėda susidūrus trims automobiliams, į įvykio vietą sulėkė visos uostamiesčio gelbėjimo tarnybos. Paaiškėjo, kad rimčiau niekas nenukentėjo, tačiau avarija sutrikdė eismą važiuojantiems nuo Palangos.
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Pirmieji apie avariją pranešė socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ vartotojai.
„Ties Tauralaukiu. Nuo Palangos. Avarija. Formuojasi kamštis“, – pranešė vartotojai, pranešimą iliustruodami vaizdo medžiaga, kurioje matyti transporto grūstis, ugniagesių automobiliai, galima įžvelgti į avariją patekusias mašinas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjime departamente Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie šią avariją birželio 24 d. gautas apie 11 val. 08 min.
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Atvažiavus ugniagesiams paaiškėjo, kad sužeistų ir prispaustų žmonių nėra.
Ugniagesiai tik atjungė automobilių akumuliatorius.
Pirminiais duomenimis, susidūrė trys automobiliai, kurie sutrikdė eismą.
Įvykis tiriamas.
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