Ugniagesiai aplink Kauną ir Marijampolę pirmyn ir atgal buvo vaikomi dėl liepsnojančių Joninių laužų

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, skambučiai dėl laužų pasipylė apie 17 val. 19 min. buvo pranešta, kad Babtų seniūnijoje, Naujasodžių kaime, Naujasodžių g., žmonės mato kylančius dūmus. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad pamiškėje buvo kūrenamas prižiūrimas laužas. Jis užgesinta.
Apie 20 val. 26 min. iš Ringaudų seniūnijos, Miriniškių kaimo, Tėviškės g. pranešta, kad dega žolė. Pasak ugniagesių, čia degė laužas, jis užgesintas.
Apie 21 val. 11 min. Raseinių ugniagesiai gavo pranešimą, kad Raseinių seniūnijoje, Gabšių kaime, Gėlių g. žmonės mato daug dūmų. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad vieno kvadratinio metro plote deginamas prižiūrimas laužas, visi privalomi atstumai išlaikyti.
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Apie 21 val. 27 min. Kauno r. ugniagesiai skubėjo į Neveronių seniūniją, Pabiržio kaim., Svajonių g. Buvo pranešta, kad „Pabiržio“ sodų bendrijoje kažkas dega. Gelbėtojams atvykus, nurodytoje vietoje buvo deginamas laužas, saugūs atstumai išlaikyti, pavojaus niekam nebuvo.
Apie 22 val. 25 min. Marijampolės ugniagesiai jau skubėjo į Sasnavos seniūniją, Klevinkalnio kaimą, Vinčų g. Žmonės pranešė, kad prie namo gyventojai degina laužą. Ugniagesiams atvykus, gyventojas degino padangas ir šiukšles 3 kvadratinių metrų laužavietėje apie 3 metrai nuo pastato. Laužas užgesintas.
Apie 23 val. 14 min. Kauno r. skubėjo į Domeikavos seniūniją, Ražių kaimą, Bičiulių g., nes buvo pranešta, kad čia dega didelis laužas. Atvykus gelbėtojams degė didelis Joninių laužas, sukrautas iš šakų ir kelmų su durpėmis. Laužas užgesintas.
Apie 23 val. 26 min. Jonavos ugniagesiai skubėjo į Kulvos seniūniją, Mykoliškių kaimą, Neries g. Buvo gautas pranešimas, kad dega miškas, užsidegė nuo laužo, mato liepsną, įtaria, kad užsidegė medžiai. Atvykus gelbėtojams buvo deginamas prižiūrimas laužas, atstumas iki tvoros – 20 m. Laužas užgesintas.
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Apie 23 val. 53 min. Prienų ugniagesiai iškviesti į Žemaitės g. Buvo pranešta, kad prie Nemuno galimai dega medžiai, už 10–20 metrų stovi pastatai. Atvykę gelbėtojai pranešė, kad prie Nemuno degė prižiūrimas laužas, atstumai išlaikyti. Laužas užgesintas.
Apie 23 val. 47 min. Kauno ugniagesiai skubėjo į Palemono g. Buvo gautas pranešimas, kad kažkas dega. Paaiškėjo, kad prižiūrimas Joninių laužas užgesintas iki ugniagesių atvykimo.
Iš karto po vidurnakčio, apie 0 val. 11 min. Prienų ugniagesiai iškviesti į Veiverių seniūniją, Papilvio kaimą, Gervių g. Buvo gautas pranešimas, kad kažkas dega, didelė liepsna. Atvykus ugniagesiams degė prižiūrimas laužas, atstumai iki pastatų buvo neišlaikyti, tad laužas užgesintas.
Apie 0 val. 23 min. Kauno ugniagesiai jau skubėjo į Kulautuvos g. Buvo gautas pranešimas, kad deginamas laužas. Atvykus ugniagesiams, baigiantis užgesti laužas buvo paliktas be priežiūros. Jis užgesinta. Toliau buvo deginamas dar vienas Joninių laužas, prižiūrimas, saugūs atstumai išlaikyti, pavojaus niekam nebuvo.
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Apie 1 val. 27 min. Kauno ugniagesiai informuoti, kad R. Kalantos g. galimai dega lopšelio-darželio „Drevinukas“ stogas. Atskubėjus ugniagesiams, buvo deginamas prižiūrimas Joninių laužas. Jis užgesinta.
Vieno iškvietimo sulaukta ir dėl kūrenamos šašlykinės. Apie 22 val. 56 min. Kauno ugniagesiai iškviesti į Antagynės g. Buvo gautas pranešimas, kad mato dūmus, kas dega – nežino. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad žmogus kūreno šašlykinę, saugūs atstumai išlaikyti.
Ugniagesiai primena
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas primena, kad Joninių simbolis yra laužas. Tačiau netinkamai kūrenama ugnis gali tapti nelaimės priežastimi. Ugniagesiai gelbėtojai primena, jog laužai gali būti kūrenami tik leistinose vietose, specialiai įrengtose laužavietėse, ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų.
Nepatartina kurti laužus esant stipriam vėjui. Užkurtą laužą būtina nuolat prižiūrėti, o baigus kūrenti, jį reikia užpilti žemėmis ar vandeniu, kol žarijos visiškai nustos rusenti.
Lauke naudojant kepsnines, nereikėtų jų statyti arti plastikinių kėdžių, stalų, palapinių, medinių laiptų turėklų, tvorų, gyvatvorių. Kietu kuru kūrenamas kepsnines galima naudoti ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.
Įdegant ugnį, šalia ugnies židinio turi būti kuo mažiau žmonių. Pilant degųjį skystį ir jį įdegant, būtina pasirūpinti, kad šalia nebūtų vaikų ir gyvūnų.