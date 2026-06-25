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Kaune iš degalinės veržėsi dujos: teko evakuoti žmonės iš „Lidl“ parduotuvės

2026 m. birželio 25 d. 08:00
Trečiadienio vakarą Kaune, Jonavos gatvėje, iš degalinės ėmus veržtis dujoms, teko evakuoti žmones iš netoliese esančios „Lidl“ parduotuvės.
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Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 21.37 val. gautas pranešimas, kad iš degalinės „Circle K“ veržiasi dujos.
Dujos veržėsi iš degalinėje esančio dujų rezervuaro apsaugos vožtuvo.
Dėl incidento teritorija buvo aptverta STOP juosta, žmonės, buvę degalinėje, atitraukti saugiu atstumu, dėl saugumo iš šalia esančios „Lidl“ parduotuvės evakuoti žmonės.
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Netoli degalinės esančio namo savininkams pranešta apie situaciją, nurodyta išjungti elektrą ir nenaudoti ugnies prietaisų.
Atvykę atsakingos įmonės, aptarnaujančios ir prižiūrinčios degalinės dujas, darbuotojai nustatė ir pašalino gedimą.
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