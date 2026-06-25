Policija ieško Trakuose mįslingomis aplinkybėmis be žinios dingusio jaunuolio – prapuolė išėjęs iš baro

Birželio 21 d. apie 22 val. jaunas vyras išėjo iš baro „Salos“, Trakų g., Trakuose, ir neaiškiomis aplinkybėmis dingo, iki šiol į namus negrįžo.
Išeidamas vyras vilkėjo baltus marškinėlius, mūvėjo juodus džinsus, avėjo juodus sportbačius.
Policija prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ir apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją tel. +370 700 65450, mob. +370 673 14339, el. paštu gzegoz.klimasevskij@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.