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Kraupi Joninių realybė: rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų – vandenyje (1)

2026 m. birželio 25 d. 09:58
Lietuvoje trečiadienį rasti aštuonių žmonių kūnai, trys iš jų buvo ištraukti iš vandens telkinių, pranešė policija ir ugniagesiai.
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Galimai trys skenduoliai rasti Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse.
Ugniagesių duomenimis, 20.21 val. Pagėgių savivaldybėje, Pavilkių kaime, Paupio gatvėje, pelkėje apie du metrų nuo kranto atstumu buvo rastas žmogaus kūnas.
Ugniagesiai jį ištraukė ir perdavė policijai.

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Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, apie 06.47 val. ugniagesiai gelbėtojai Visagino savivaldybėje, iš Visagino ežero, ištraukė moters (gim. 1970 m.) kūną. Medikai konstatavo moters mirtį.
Kaip pranešė Panevėžio AVPK, apie 21.30 val. Panevėžio rajone, Naujamiesčio miestelyje, Paupio gatvėje, Nevėžio upėje, rastas vyro (gim. 1988 m.) kūnas.
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Dar penkių žmonių kūnai rasti Kauno, Anykščių, Vilkaviškio rajonuose ir Ukmergėje.
Marijampolės policijos duomenimis, trečiadienį, 9.09 val. Vilkaviškio rajone, Balčiūnų kaime, pamiškėje, rastas mirusio vyro (gim. 1969 m.) kūnas irimo stadijoje.
Trečiadienį apie 19 val. Kauno rajone, Teleičių kaime, bute rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 60–65 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje.
Policijos duomenimis, trečiadienį apie 20.13 val. Anykščių rajone, Traupio seniūnijoje, namuose, rastas vyro (gim. 1978 m.) lavonas.
Beveik tuo pat metu – trečiadienį, apie 20.14 val. – Anyksčių rajone rastas dar vienas žmogaus kūnas. Policija pranešta, kad Levaniškių kaime, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1978 m.) kūnas.
Taip pat, kaip pranešė policija, ketvirtadienio naktį, 3.30 val., Ukmergėje, daugiabučio namo laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1987 m.) lavonas.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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