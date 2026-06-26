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Sirenos pažadino Šilainius: pagalbos prireikė 100-metei senolei

2026 m. birželio 26 d. 09:21
„Baltijos gatvėje du policijos ekipažai stovi, aptverta teritorija STOP juosta, gal galite sužinoti, kas vyksta“, – penktadienį apie 07.43 val. portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi skaitytoja.
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Kiek vėliau su portalu susisiekė ir dar viena kaunietė: „Kas atsitiko Baltijos g.? Šiandien apie 7 val. ryto policija, greitosios… Pažadino sirenos greitųjų ir policijos.“
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, pagalbos šįryt prireikė šimtmetį perkopusiai senolei.
„Šiandien apie 07.00 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Baltijos g., moteris šaukiasi pagalbos, durų neatidaro, galimai sutriko sveikata. Atvykus nurodytu adresu, duris atrakino kaimynė, o viduje buvo rasta moteris (gim. 1925 m.). Medikai, ją apžiūrėję, nusprendė pristatyti į gydymo įstaigą“, – komentavo Kauno policijos atstovė.
KaunasGreitoji pagalbasenolės
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