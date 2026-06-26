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Kraupi avarija Vilniuje: per susidūrimą su sunkvežimiu žuvo motociklininkas – sustojo eismas Skraidančios detalės sužeidė praeivį (4)

2026 m. birželio 26 d. 14:24
Lrytas.lt
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Vilniuje susidūrus motociklininkui ir sunkvežimiui penktadienį ant kojų buvo sukelti greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai. Pagalbos centras sulaukė daug skambučių, kuriais informuojama, kad motociklininkas praradęs sąmonę, nekvėpuoja, žmonės jį gaivina. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo motociklininko mirtį.
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Pranešimai apie motociklo ir sunkvežimio susidūrimą Jeruzalės g. birželio 26 d. Vilniaus policijai pasipylė nuo 14 val. 04 min. Skambinę žmonės sakė, kad per avariją nukentėjo maždaug 30 metų motociklininkas, liudininkai pasakojo, kad vyras prarado sąmonę, kiti sakė, kad jis nebekvėpuoja. Taip pat pranešta, kad aplinkiniai pradėjo motociklininką gaivinti.
Pranešta ir tai, kad sunkvežimio vairuotojui irgi reikia medikų pagalbos.
Į įvykio vietą aiškintis situacijos nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.

Vaizdai iš avarijos Vilniuje: susidūrus su sunkvežimiu žuvo motociklininkas

Į įvykio vietą atskubėjo mažiausiai trys greitosios pagalbos automobiliai. Tačiau nepaisant visų pastangų, praėjus kiek daugiau nei pusvalandžiui paaiškėjo, kad motociklininkui padėti jau niekas negali. Buvo konstatuota jo mirtis. 
Pareigūnai nustatė, kad motociklą BMW vairavo 1985 m. gimęs vyras. Jis susidūrė su sunkvežimiu „Iveco“. Po susidūrimo motociklininkas dar trenkėsi į stulpą.
Po motociklininko gyvybės pareikalavusios avarijos Vilniuje – vaizdai iš įvykio vietos
Per avariją motociklas sudužo į šipulius, aplinkui skraidančios detalės sužalojo praeivį (gim. 2007 m.). Jį greitosios pagalbos medikai išvežė į Santariškių ligoninę apžiūrai.
Dėl avarijos pilnai buvo užtverta gatvė važiuojant Santariškių link. Atvykę pareigūnai pradėjo reguliuoti eismą ir kreipia automobilius aplinkkeliais.
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Dėl įvykio sustojo visuomeninis transportas.
„Dėl eismo įvykio Jeruzalės g. ties Braškių g., Santariškių g. kryptimi, yra užtverta važiuojamoji kelio dalis. Laikinai įprastomis trasomis nepravažiuoja 1G, 2G, 26, 34, 35, 36, 49, 55, 57, 66, 75, 76 ir 87 maršrutų autobusai. Viešasis transportas nukreipiamas: Kalvarijų g. – Didlaukio g. – Geležinio Vilko g. – Santariškės arba  Kalvarijų g. – Didlaukio g. – Baltupio g. – Ateities g. – Santariškės. Galimi viešojo transporto vėlavimai“, – apie 14 val. 36 min. socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Judu.lt“.
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