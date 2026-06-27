Per Jonines BPC sulaukė apie 12 tūkst. skambučių – beveik dešimtadaliu daugiau nei pernai

BPC duomenimis, didžiausias skambučių srautas fiksuotas Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje, kur sulaukta 5 899 skambučių, Vilniaus regione – 5 820. Vien birželio 24-ąją BPC sulaukė 5 656 skambučių – 2 891 iš jų fiksuoti Klaipėdoje, 2 765 – Vilniaus regionuose.
„Joninės kasmet yra vienas intensyviausių laikotarpių BPC. Šventiniu laikotarpiu daugiau žmonių vyksta į renginius, keliauja, leidžia laiką gamtoje ir prie vandens telkinių, todėl natūraliai didėja ir pagalbos poreikis.
Kiekvienas tiksliai perduotas pranešimas leidžia skubiosios pagalbos tarnyboms greičiau pasiekti nelaimės vietą ir suteikti reikiamą pagalbą“, – sako BPC viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė.
Klaipėdoje policijos pareigūnai vyko tikrinti girtos BPC operatorės
Per dvi šventines dienas policijai perduoti 3 656 pranešimai. Daugiausia pranešimų buvo susiję su viešosios tvarkos pažeidimais.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduoti 2 890 pranešimų, priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms – 246. Daugiausia – dėl gelbėjimo darbų.
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Tuo metu aplinkos apsaugos pareigūnams perduotas 171 pranešimas.
Didžiausias skambučių srautas BPC tradiciškai fiksuotas vakaro valandomis, kai gyventojai dalyvavo Joninių renginiuose ir šventėse.
BPC duomenys rodo, kad Joninės išlieka vienu intensyviausių metų laikotarpių skubiosios pagalbos tarnyboms. Didžiausią pagalbos poreikį šventiniu laikotarpiu lėmė viešosios tvarkos pažeidimai, sveikatos sutrikimai ir gaisrai.
Bendrasis pagalbos centras (BPC)SkambučiaiJoninės
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