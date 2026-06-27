Policija paskelbė, dėl kieno kaltės Vilniuje įvyko tragiška BMW motociklo avarija

Tragiška eismo nelaimė įvyko penktadienį po 14 val. Jeruzalės gatvėje.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sunkiasvorė transporto priemonė „Iveco“, vairuojama vyro (gim. 1973 m.), sankryžoje atlikdama posūkį, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „BMW S1000R“, kurį vairavo vyras (gim. 1989 m.).
Per eismo įvykį žuvo motociklo vairuotojas ir sužalotas šaligatviu ėjęs vyras (gim. 2007 m.), kuris nuvežtas į ligoninę apžiūrai.
Vaizdai iš avarijos Vilniuje: susidūrus su sunkvežimiu žuvo motociklininkas
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
Kaip penktadienį rašė portalas Lrytas, pranešimai apie motociklo ir sunkvežimio susidūrimą Jeruzalės gatvėje policijai pasipylė nuo 14 val. 04 min.
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Skambinę žmonės sakė, kad per avariją nukentėjo maždaug 30 metų motociklininkas, liudininkai pasakojo, kad vyras prarado sąmonę, kiti sakė, kad jis nebekvėpuoja.
Taip pat pranešta, kad aplinkiniai pradėjo motociklininką gaivinti.
Į įvykio vietą atskubėjo mažiausiai trys greitosios pagalbos automobiliai.
Tačiau nepaisant visų pastangų, praėjus kiek daugiau nei pusvalandžiui paaiškėjo, kad motociklininkui padėti jau niekas negali. Buvo konstatuota jo mirtis.
Pareigūnai nustatė, kad motociklą BMW vairavo 1989 m. gimęs vyras. Jis susidūrė su sunkvežimiu „Iveco“.
Po susidūrimo motociklininkas dar trenkėsi į stulpą.