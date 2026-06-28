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Aiškėja tragiškos avarijos Kalvarijos savivaldybėje aplinkybės – į ligoninę išvežtas ir mažametis

2026 m. birželio 28 d. 10:03
Lrytas.lt
Kalvarijoje šeštadienio vakarą nuo kelio nuvažiavo automobilis BMW ir trenkėsi į medį.
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Per avariją žuvo keleivis, dar vienas keleivis be sąmonės išvežtas į ligoninę.
Paaiškėjo, kad medikų pagalbos prireikė dar keliems nukentėjusiesiems – jų tarpe ir mažamečiui vaikui.
Avarija 20 val. 47 min. įvyko Akmenynų kaime.

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Automobilis BMW, vairuojamas moters (g. 1994 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Per eismo įvykį žuvo kartu važiavęs vyras (gim. 1992 m.), o keleiviai: sąmonės netekęs vyras (gim. 1990 m.) ir vaikas (gim. 2017 m.) buvo nuvežti pristatyti į ligoninę.
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Į įvyko vietą buvo iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Jiems buvo pranešta, kad automobilis yra nuvažiavęs į griovį, jame gali būti sužeistų ir prispaustų žmonių, taip pat yra sužeistas vaikas.
Atskubėję gelbėtojai rado į griovį nulėkusį ir į medį atsitrenkusį BMW.
Sužeistiesiems medikai jau teikė pagalbą įvykio vietoje, vienas nukentėjusysis buvo be gyvybės ženklų.
Gelbėtojai iš automobilio galinės dalies išlaisvino ir medikams perdavė sąmonės netekusį vyrą.
Ugniagesių teigimu į ligoninę be šio iš automobilio ištraukto vyro buvo išvežta ir avariją patyrusio automobilio vairuotoja bei vaikas.
Įvykio vietoje ugniagesiai dar atjungė automobilio akumuliatorių, o patį automobilį ištraukė iš griovio. Taip pat buvo nuplauta ir nuvalyta kelio danga.
Tragiškos avarijos aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kalvarijos savivaldybėavarijažuvo
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