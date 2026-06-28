Iš paplūdimio – į ligoninę

Maždaug 13.15 val. iš centrinio paplūdimio medikai, kartu su gelbėtojais, specialia priekaba išvežė vyrą.
Specialistams padėjo ir prie jūros buvę žmonės.
Vyras perkeltas į Greitosios medicinos pagalbos automobilį.
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Kaip naujienų portalui VE.lt sakė Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki, medikai iškviesti sulaukus pranešimo apie paplūdimyje sunegalavusį žmogų.
„Jis buvo krante, gelbėtojams pranešė vaikas“, – teigė A. Siakki.
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Pasak jo, 36 metų vyras buvo praradęs sąmonę, ją atgavo ir vėl buvo praradęs, o į medikų automobilį jau įkeltas sąmoningas.
Manoma, kad vyrui sutriko širdies darbas, tikslias sunegalavimo priežastis nustatys medikai.
Birželio 28-ąją oras Klaipėdoje įkaito iki maždaug 32 laipsnių, tad į paplūdimius prie jūros patraukė tūkstančiai žmonių.
Visuomenės sveikatos specialistai bei medikai per karščius pataria elgtis atsargiau ir primena, kokie sutrikimai dažniausiai kamuoja žmones.
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