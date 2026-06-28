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Kaune ir Kaišiadoryse ugniagesiai gelbėjo užstrigusiuose liftuose likusius žmones

2026 m. birželio 28 d. 13:26
Lrytas.lt
Šeštadienį Kaune ir Kaišiadoryse ugniagesiai gelbėjo užstrigusiuose liftuose likusius žmones
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Tuoj po vidurnakčio 00 val. 29 min. buvo gautas pranešimas apie Kaune, M. Gimbutienės gatvėje esančiame name užstrigusį liftą. Atvykus liftų avarinei tarnybai, buvo atidarytos lifto durys ir jame buvęs vyras išleistas lauk.
Pavakare, 17val, 40 min. buvo gautas pranešimas apie Kaišiadoryse, Gedimino gatvėje, lifte, skirtame neįgaliesiems persikelti per geležinkelį, jau ilgą laiką užstrigusį senyvo amžiaus žmogų.
Replėmis atidarius lifto duris sąmoningas vyras buvo perduotas medikams.
KaunasKaišiadorysliftai
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