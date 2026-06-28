Lietuvos dienaNelaimės

Kauno rajone atvira liepsna degė namas, įtariamasis padegimu sulaikytas

2026 m. birželio 28 d. 08:38
Papildyta
Vandžiogaloje (Kauno r.) šeštadienio vakarą degė namas.
Daugiau nuotraukų (1)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, pranešimas apie gaisrą gautas 21 val. 30 min.
Atvykus ugniagesiams, vieno aukšto medinis namelis degė atvira liepsna.
Nudegė ir buvo nuardytas pastato stogas, išdegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, liko apdegusios sienos ir krosnis su kaminu.

Neeilinė gelbėjimo operacija: baigėsi kitaip, nei tikėtasi

Iš pastato išneštas negyvas šuo ir dujų balionas.
Namo savininkas elgėsi neadekvačiai, policijos pareigūnai jį išsivežė. Įvykis tiriamas.
Susiję straipsniai
Širvintų rajone kilęs gaisras nusinešė vyro gyvybę

Širvintų rajone kilęs gaisras nusinešė vyro gyvybę

Per Jonines BPC sulaukė apie 12 tūkst. skambučių – beveik dešimtadaliu daugiau nei pernai

Per Jonines BPC sulaukė apie 12 tūkst. skambučių – beveik dešimtadaliu daugiau nei pernai

Naktį Klaipėdoje degė rapsų saugykla

Naktį Klaipėdoje degė rapsų saugykla

Kaip vėliau informavo Policijos departamentas, vyras (gim. 1987 m.) padegė namą ir šalia stovėjusį automobilį „VW Golf“ (pagamintas 2001 m.).
Gaisro metu sudegė pastato stogas ir išdegė namo vidus, o šalia stovėjusio automobilio apdegė salono priekinės sėdynės. Įtariamasis uždarytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę tam, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu.
Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kauno rajonasGaisrasNamas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.