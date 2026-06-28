Kauno rajone atvira liepsna degė namas, įtariamasis padegimu sulaikytas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, pranešimas apie gaisrą gautas 21 val. 30 min.
Atvykus ugniagesiams, vieno aukšto medinis namelis degė atvira liepsna.
Nudegė ir buvo nuardytas pastato stogas, išdegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, liko apdegusios sienos ir krosnis su kaminu.
Neeilinė gelbėjimo operacija: baigėsi kitaip, nei tikėtasi
Iš pastato išneštas negyvas šuo ir dujų balionas.
Namo savininkas elgėsi neadekvačiai, policijos pareigūnai jį išsivežė. Įvykis tiriamas.
Susiję straipsniai
Kaip vėliau informavo Policijos departamentas, vyras (gim. 1987 m.) padegė namą ir šalia stovėjusį automobilį „VW Golf“ (pagamintas 2001 m.).
Gaisro metu sudegė pastato stogas ir išdegė namo vidus, o šalia stovėjusio automobilio apdegė salono priekinės sėdynės. Įtariamasis uždarytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę tam, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu.
Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kauno rajonasGaisrasNamas
Rodyti daugiau žymių