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Naktį Klaipėdoje degė rapsų saugykla

2026 m. birželio 28 d. 08:05
Sekmadienio naktį Klaipėdoje degė rapsų saugykla. Kaip rytą informavo gelbėtojai, gaisras užgesintas, vietoje budi ugniagesių pajėgos, karts nuo karto ant gaisravietės dar pilančios vandenį.
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Bendrojo pagalbos centro Pajėgų valdybos skyrius sekmadienio naktį pranešė, kad 02.39 val. gautas pranešimas, jog Klaipėdoje, Kretainio g., UAB „Mestila“, dega rapsų saugykla.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos, Klaipėdos raj., Palangos, Kretingos ir Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį taip pat buvo perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui, Aplinkos apsaugos departamentui.
Sekmadienio rytą gelbėtojai informavo, kad gaisras buvo užgesintas.
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