Kaip pranešė Policijos departamentas apie 14 val. Vilkaviškio rajone, Opšrūtų kaime, Leitmargių gatvėje, pastebėtas atsitrenkęs į stulpą motociklas, kurio vairuotojas žuvo.
Lrytas duomenimis, tragiškai žuvo Vilkaviškio rajono gyventojas (gim. 1985 m.).
Šis vyras šeštadienį vakare motociklu „Suzuki“ išvažiavo iš namų ir atgal nesugrįžo.
Vaizdai iš avarijos Vilniuje: susidūrus su sunkvežimiu žuvo motociklininkas
Dėl į namus negrįžtančio vyro sunerimę artimieji šiandien (sekmadienį) kreipėsi į policiją,
Popietę povo paskelbta be žinios dingusio vyro paieška, o jau po kelių valandų buvo gautas pranešimas apie tragišką jo mirtį.
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Pirminiais duomenimis, avarijos momento niekas nematė.
Pagalbos tarnyboms kaimo gyventojai pranešė matą ant žemės gulintį motociklą ir juo važiavusį vyrą.
Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba, tačiau medikams beliko konstatuoti motociklininko mirtį.
Nuo patirtų traumų vyras mirė įvykio vietoje.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Tyrimą atlieka policijos pareigūnai.