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Vilkaviškio rajone – tragiška motociklininko žūtis Vyras buvo ieškomas kaip dingęs be žinios (1)

2026 m. birželio 28 d. 14:48
Lrytas.lt
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Sekmadienio popietę policija gavo pranešimą apie Vilkaviškio rajone tragiškai žuvusį motociklininką.
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Kaip pranešė Policijos departamentas apie 14 val. Vilkaviškio rajone, Opšrūtų kaime, Leitmargių gatvėje, pastebėtas atsitrenkęs į stulpą motociklas, kurio vairuotojas žuvo.
Lrytas duomenimis, tragiškai žuvo Vilkaviškio rajono gyventojas (gim. 1985 m.).
Šis vyras šeštadienį vakare motociklu „Suzuki“ išvažiavo iš namų ir atgal nesugrįžo.

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Dėl į namus negrįžtančio vyro sunerimę artimieji šiandien (sekmadienį) kreipėsi į policiją,
Popietę povo paskelbta be žinios dingusio vyro paieška, o jau po kelių valandų buvo gautas pranešimas apie tragišką jo mirtį.
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Pirminiais duomenimis, avarijos momento niekas nematė.
Pagalbos tarnyboms kaimo gyventojai pranešė matą ant žemės gulintį motociklą ir juo važiavusį vyrą.
Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba, tačiau medikams beliko konstatuoti motociklininko mirtį.
Nuo patirtų traumų vyras mirė įvykio vietoje.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Tyrimą atlieka policijos pareigūnai.
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