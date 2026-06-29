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Kraupi kaktomuša Plungės r.: per susidūrimą su miškavežiu žuvo jaunas vyras

2026 m. birželio 29 d. 17:37
Lrytas.lt
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Visos Plungės gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų pirmadienio pavakare gavus pranešimą apie sunkvežimio ir lengvojo automobilio susidūrimą. Netrukus paaiškėjo, kad per susidūrimą žuvo jaunas vyras.
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Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, birželio 29 d. apie 17 val. 06 min. gautas pranešimas apie tai, kad kelyje Plungė – Telšiai, ties Nugarių kaimu, susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui, yra prispaustas žmogus.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės r. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad per susidūrimą vienas žmogus žuvo.
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Pasak ugniagesių, atvykę gelbėtojai panaudojo gelbėjimo įrangą ir iš sumaitoto lengvojo automobilio išlaisvino vyrą jau be gyvybės ženklų.
Tuo tarpu policijos departamentas praneša, kad per susidūrimą su miškavežiu žuvo automobilio „Volkswagen“ jaunas vairuotojas.
Kaip rašoma policijos pranešime, birželio 29 d. apie 17 val. 10 min. Plungės r., Nugarių kaime, automobilis „VW Tiguan“, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.), išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su miškavežiu „Volvo“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1993 m.).
Per eismo įvykį žuvo lengvojo automobilio vairuotojas.
avarijasusidūrimasPlungės rajonas
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