Karštasis savaitgalis buvo karštas ir ugniagesiams

Šeštadienį, 18.32 val., GMPT pranešė, kad Tauragės rajone, Mažonų seniūnijoje, Sutkų kaime, moteris namuose, bandydama užkurti krosnį su degiu skysčiu, patyrė nudegimus. Nukentėjusioji išvežta į gydymo įstaigą.
Penktadienį, 12.08 val., Šilalės rajone, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Struikų kaime, degė bitininko dirbtuvės. Gaisro metu išdegė pastato vidus, sudegė bitininkavimo inventorius ir naujų korių atsargos.
Savaitgalį degė devynios transporto priemonės: aštuoni automobiliai ir traktorius. Šeštadienį, 00.19 val., Utenos rajone, Daugailių seniūnijoje, Duobių kaime, gaisro metu sudegė traktorius „Case“. Likviduodami įvykį, ugniagesiai išsaugojo šalia buvusį pastatą.
Didvyriškas ugniagesio poelgis: nė akimirkos nedvejojo ir išgelbėjo gyvybę automobilyje sąmonę praradusiam vyrui
Šeštadienį, 08.37 val., Utenoje, Pramonės gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į gamyklą. Jiems atvykus, gamyklos patalpose tvyrojo daug dūmų, techninės priežiūros patalpose degė šviestuvas.
Iš gamyklos patalpų patys evakavosi 57 žmonės. Gaisras užgesintas parankinėmis priemonėmis, išvėdintos patalpos panaudojus teigiamo slėgio ventiliatorių. Gaisro metu apsilydė šviestuvas, aprūko patalpos.
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21.30 val., Kauno rajone, Vandžiogalos seniūnijoje, Vandžiogalos miestelyje, degė sodo namelis. Ugniagesiai iš pastato išnešė negyvą šunį ir dujų balioną. Gaisro metu sudegė ir nuardytas pastato stogas, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai.
Sekmadienį, 02.39 val., Klaipėdoje, Kretainio gatvėje, gaisras kilo gamykloje. Rapsų ciklone degė apie 1000 kub. m sukrautų rapsų. Gaisro gesinimo metu vandeniu perlieti ciklone buvę rapsai, aušintas pastato stogas. Ugniagesių pajėgos 14 val. likvidavo gaisrą.
Sekmadienį, 04.12 val., Marijampolės savivaldybėje, Patašinės seniūnijoje, Uosinės kaime, gaisras kilo sąvartyne. Atvykus ugniagesiams, aikštelėje degė smulkintų stambiagabaričių atliekų krūva. Įmonės krautuvas atliekas perkrovė, o ugniagesiai jas perliejo vandeniu.
13.16 val., Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Smarliūnų kaime, valgyklos pastate degė elektros paskirstymo dėžė. Gaisrą milteliniu gesintuvu užgesino patys darbuotojai iki atvykstant ugniagesiams. Gaisro metu apdegė elektros skydinėje buvę saugikliai. Iš pastato evakavosi 52 vaikai, 15 komandos narių ir 3 darbuotojai. Autonominių dūmų detektorių, pirminiais duomenimis, pastate nebuvo.
Penktadienį, 13.56 val., Vilniuje, Kazliškių gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino berniuką, kurio ranka buvo užstrigusi horizontaliai praverto lango tarpe tarp sienos ir lango varčios.
Šeštadienį, 08.51 val., pranešta, kad Alytaus rajone, Alovės seniūnijoje, Takniškių kaime, nuo kelio į tvenkinį nuvažiavo automobilis, kurio viduje yra žmogus.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, automobilis „Opel Antara“ buvo nuvažiavęs nuo kelio, atsitrenkęs į medžius, jo viduje sėdėjo vairuotojas. Žmogus buvo nesužeistas, bet negalėjo išlipti iš automobilio. Ugniagesiai gelbėtojai nupjovė medžius, ištraukė automobilį ant važiuojamosios kelio dalies, atjungę akumuliatorių.
16.03 val. gautas pranešimas, kad Trakų rajone, Lentvario seniūnijoje, Selioviškių kaime, mašinistas su traukiniu partrenkė vyrą, einantį geležinkeliu. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, traukinio patrenktas žmogus nebuvo prispaustas. Nukentėjusįjį ugniagesiai gelbėtojai nunešė į skubios pagalbos automobilį.
16.49 val. gautas pranešimas, kad vyras nikstelėjo koją, randasi namo rūsyje ir negali iš jo išlipti. Nelaimė nutiko Kėdainių rajone, Aušros gatvėje. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, sąmoningą vyrą du specialia medikų kėdute iškėlė iš 2,5 m gylio rūsio ir įkėlė jį į medikų automobilį.
20.47 val. gautas pranešimas, kad Kalvarijos savivaldybėje, Akmenynų seniūnijoje, Akmenynų kaime, į griovį nuvažiavęs automobilis, kuriame yra galimai sužeistų žmonių. Atvykus ugniagesiams, automobilis „BMW“ buvo nuvažiavęs į griovį ir atsitrenkęs į medį.
Vieną keleivį ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino ir perdavė medikams. Šio eismo įvykio metu vienas žmogus žuvo, trys išvežti į gydymo įstaigą.
23.35 val. pranešta, kad Lazdijų rajone, Šeštokų seniūnijoje, Šilėnų kaime, Kirsnos upėje, matomas žmogaus kūnas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, ištraukė iš upės vyro kūną.
Sekmadienį, 08.42 val., ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino gandrą, kurio sparnas buvo įstrigęs tarp gatvės apšvietimo stulpo ir žaibolaidžio. Nelaimė paukštį ištiko Vilniuje, Paneriškių gatvėje. Išlaisvintas paukštis perduotas gyvūnų globėjams, kurie nuvežė jį į veterinarijos kliniką.
15.07 val. gautas pranešimas, kad Panevėžio rajone, Raguvos seniūnijoje, Užunevėžių kaime, sprogo dujų balionas, apdegino žmogui ranką. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, dujų balionas buvo lauke, degimo nebuvo.
Ugniagesiai gelbėtojai patraukė dujų balioną saugiu atstumu, užsuko čiaupą. Vyras, bandydamas užsukti ir išnešti dujų balioną iš namo, apdegė ranką, medikai po apžiūros jį išvežė į gydymo įstaigą.
15.57 val. pranešta, kad Kretingos rajone, Kartenos seniūnijoje, Kartenos miestelyje, Kretingos gatvėje, karjere skęsta vyras, kiti žmonės plaukia gelbėti. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams skęstančio žmogaus nesimatė, ugniagesiai gelbėtojai vykdė paiešką iš valties ir vandenyje. Sekmadienį skenduolis nerastas. Pirmadienį ugniagesiai gelbėtojai tęsia galimai nuskendusio žmogaus paiešką.
19.48 val. pranešta, kad Prienų rajone, Kranto gatvėje, Kauno HE tvenkinyje, netoli tilto galimai nuskendo vyras. Pranešėjas bandė gelbėti, bet žmogaus jau jis namatė. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai vyrą ištraukė iš tvenkinio, 5 m nuo kranto, ir gaivino iki medikų atvykimo. Vyras atgaivintas ir išvežtas į gydymo įstaigą.
23.00 val. Kaune, Riešės gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo Lampėdžių tvenkinyje skendusį vyrą. Atvykus, 2 m nuo kranto vandenyje buvo vyras. Žmogus ištrauktas iš vandens, jam uždėtas kaklo įtvaras, užkeltas ant lentos ir perduotas medikams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
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