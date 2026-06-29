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Kretingos rajone ne tarnybos metu nuskendo policijos pareigūnas
2026 m. birželio 29 d. 08:37
Lrytas.lt
Sekmadienio popietę pagalbos tarnybos buvo pranešta apie Kretingos rajone, Kartenoje esančiame vandens telkinyje nuskendusį žmogų.
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Šis pranešimas buvo gautas 16 val. 45 min.
Paaiškėjo, kad maudydamasis ne tarnybos metu nuskendo Klaipėdos apskr. VPK pareigūnas (gim. 1992 m.). Kūnas ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kretingos rajonas
Kartena
nuskendo
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