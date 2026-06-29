Lietuvos dienaNelaimės

Kretingos rajone ne tarnybos metu nuskendo policijos pareigūnas

2026 m. birželio 29 d. 08:37
Lrytas.lt
Sekmadienio popietę pagalbos tarnybos buvo pranešta apie Kretingos rajone, Kartenoje esančiame vandens telkinyje nuskendusį žmogų.
Daugiau nuotraukų (1)
Šis pranešimas buvo gautas 16 val. 45 min.
Paaiškėjo, kad maudydamasis ne tarnybos metu nuskendo Klaipėdos apskr. VPK pareigūnas (gim. 1992 m.). Kūnas ieškomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kretingos rajonasKartenanuskendo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.